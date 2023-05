Home > Askanews > Una stella sulla Walk of Fame per Ludacris, Vin Diesel lo festeggia Una stella sulla Walk of Fame per Ludacris, Vin Diesel lo festeggia

Roma, 19 mag. (askanews) – Una stella sulla Walk of Fame di Hollywood anche per il rapper statunitense Christopher “Ludacris” Bridges, anche star dei film Fast and Furious. Alla cerimonia in suo onore hanno partecipato anche Vin Diesel e LL Cool J. “Non importa quello che la gente dice che non posso fare – ha affermato Ludacris – continuerò a infrangere questi stereotipi e a mostrare alla gente che è possibile tutto, per rendere orgogliosi tutti coloro che mi hanno portato qui oggi”.

