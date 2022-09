Roma, 6 set. (askanews) – Una tartaruga verde (Chelonia Mydas) nuota nelle acque turchesi in una caletta sulla costa orientale di Cipro, vicino alla città di Protaras, come si vede nelle immagini di France Presse. L’isola del Mediterraneo è considerata il terzo posto più importante per la riproduzione di tartarughe dopo Grecia e Turchia.