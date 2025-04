Una Tesla distrutta in una protesta anti-Elon Musk a Londra

Londra, 11 apr. (askanews) – Una Tesla, già destinata alla rottamazione, è stata distrutta con mazze da baseball e martelli a Londra durante un evento organizzato dal gruppo di attivisti britannico “Tutti odiano Elon”. Il veicolo donato è stato distrutto per creare un’opera d’arte intitolata “Londra contro Musk” che verrà venduta per raccogliere fondi per le banche alimentari. “Il suo programma sui diritti dei trans e su Gaza mi spezza il cuore e volevo solo venire a sfogare un po’ della mia rabbia, che a mio avviso non ha molto spazio”, afferma un partecipante.