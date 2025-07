Una veglia per ricordare oltre 100 vittime delle inondazioni in Texas

San Antonio, 8 lug. (askanews) – Decine di persone hanno partecipato a una veglia a San Antonio per ricordare chi ha perso la vita nelle inondazioni in Texas durante il fine settimana. Sono oltre 100 i morti, mentre i soccorritori continuano a cercare le persone travolte dai torrenti d’acqua. “Non credo che ci sia nessuno, almeno in questa folla, che non sia stato colpito”, ha detto una residente, Debra Guerrero.