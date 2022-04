Una vera mini reunion delle Spice Girls al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

La mini reunion delle Spice Girls al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, un'occasione forse irripetibile per rivedere il quintetto insieme

Nozze ed occasioni per tornare a vedere i miti della musica: c’è stata una vera mini reunion delle Spice Girls al favoloso matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, un evento al quale, oltre che al clamoroso parterre di ospiti internazionali, gli occhi di tutti erano puntati sulla possibilità di rivedere le Fab Five ancora una volta insieme.

Ma di mini reunion si è trattato perché, malgrado siano state invitate tutte, delle Spice al matrimonio della figlia di Victoria ne mancavano due.

La minireunion delle Spice Girls alle nozze dell’anno

Oltre che ovviamente a Victoria, mamma orgogliosissima e raggiante, c’erano Mel B e Mel C ma mancavano Gery Halewell ed Emma Bunton. Come hanno stetto i tabloid inglesi che di certe cose se ne intendono “la B e C di Mel” hanno partecipato all’evento e si sono unite alla madre dello sposo e all’ex compagna di band Victoria per festeggiare.

Un matrimonio, quello di Brooklyn e Nicola, con un budget da 3 milioni di sterline e con una sfarzosa cerimonia ed un ricevimento che si sono svolti in una villa di fronte all’oceano da 76 milioni di sterline in Florida, di proprietà della famiglia della sposa. Quelle e con oltre la metà delle Spice Girl.

Le due Mel e l’allegria contagiosa dell’evento

Melanie C, 48 anni, è stata una fra le prime ad essere avvistata durante la cerimonia, ma non è passato molto tempo che si è intravista anche la “sfavillante” Mel B.

la 46enne riccia delle Spice era di ottimo umore ed è stata vista e paparazzata mentre si sedeva ad uno dei tavoli. Dopo un po’ anche Mel C è entrata in “mood festeggiamenti” con un vestito bianco brillante. Victoria era splendida invece nel suo abito argentato senza maniche.