Una Vita: anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda su Canale5 alle 14.10, da lunedì 28 marzo a sabato 3 aprile. Cosa accadrà?

Cosa accadrà nelle puntate di Una Vita che andranno in onda su Canale5 da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile 2021? Marcia verrà a sapere da Cesareo che Santiago sta frequentando dei brutti giri. La ragazza inizierà a frugare tra gli oggetti del marito.

Cosa troverà?

Anticipazioni Una Vita

La prossima settimana Una Vita continuerà ad andare in onda tutti i giorni alle 14.10 su Canale5, con grandi colpi di scena. Arantaxa deciderà di accettare il corteggiamento di Cesareo. Ad Acacias inizieranno a circolare voci sulla loro frequentazione e loro faranno sempre più fatica a nascondere l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Felipe si confiderà con Liberto, spiegando quali sono i suoi dubbi su Genoveva, mentre Ursula, che ha completamente perso il senno, entrerà di nascosto in casa della sua ex padrona per rubarle un dipinto.

Santiago rivelerà a Marcia di aver litigato con un garzone al mercato e Cesareo gli intimerà di stare alla larga da “Il Guanto“, facendolo reagire in malo modo. Cesareo rivelerà a Marcia che Santiago sta frequentando un giro di bische clandestine, così la ragazza inizierà a fare delle ricerche, rovistando tra le cose del marito. Troverà una busta piena di soldi.

Santiago si accorgerà che la moglie ha rovistato tra i suoi effetti personali e deciderà di rivelarle da dove viene quel denaro, promettendole di stare lontano dal gioco d’azzardo.

Maite e Camino saranno sempre più vicine, ma l’insegnante ti tirerà indietro prima di baciare la donna. L’artista mostrerà alla sua allieva un quadro di nudo femminile un po’ imbarazzante, che affascinerà moltissimo la sorella di Emilio. Rosina e Felicia proveranno una forte gelosia per le attenzioni rivolte a Maite, che sentirà crescere sempre di più la sua attrazione per Camino, che sembra essere ricambiata. Intanto, Bellita continuerà a trascurare José per occuparsi di Margarita. Genoveva inviterà Felipe a trascorrere la notte da lei, spaventata per la presenza di Cristobal e Ursula nel quartiere. Ursula minaccerà di diffondere informazioni compromettenti sul suo conto, convinta che la nemica abbia un’alleanza segreta con Santiago. La Salmeron riceverà un invito inaspettato dal Ministero della Guerra, mentre José sarà sempre più infastidito dalle attenzioni di Bellita per Margarita, che spingono la donna a trascurare sia lui che Cinta, che verrà scoperta da Arantaxa mentre è in intimità con Emilio.