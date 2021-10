“Una vita in più”, il nuovo singolo di Gabriele – anteprima

Roma, 8 ott. (askanews) – E’ in uscita su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Gabriele, “Una vita in più”, un’allure che tra le note ricorda i piccoli caffè parigini che Gabriele conosce bene e che ama tanto. Lui è nato in Sicilia e dalla sua terra, con le tasche piene di sole, è arrivato a Parigi dove ha messo radici. La sua voce ricorda quella degli chanteurs de charme francesi, ma allo stesso tempo conserva tutto il fascino della canzone italiana.

Una canzone che non poteva non essere affidata a lui dagli autori che, pur avendola scritta in francese, per amore della lingua italiana, hanno deciso di tradurla.

“Una vita in più”, per l’etichetta Jacqueline Taieb production, testo, musica e produzione Jacqueline Taieb e Jean-Claude Dequeant. (riprese video e montaggio Nine prod, Game art e Animazioni Antoine Richard, Remix versione Radio Edit XXPRESSIVE Mr Bazzine Merouan & Yoann Cousin (Z2Z), girato al Virtual center Paris e Café salé (Montreuil), Scenario Anissa Kasbaoui & Gabriele).