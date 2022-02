Una voce per San Marino, Achille Lauro trionfa nella prima edizione: andrà all’Eurovision

Achille Lauro trionfato nella prima edizione di "Una voce per San Marino". Andrà all'Eurovision Song Contest 2022.

La prima edizione di “Una voce per San Marino” ha il suo vincitore: è Achille Lauro che ha partecipato alla kermesse con l’inedito “Stripper”. L’artista ha anche vinto il premio per il brano più radiofonico.

Achille Lauro trionfa nella kermesse “Una voce per San Marino”

Nel Festival di Sanremo 2022, non era riuscito ad entrare nemmeno nella top 10 arrivando 13esimo con il brano “Domenica”. Invece, nello Stato del Monte Titano, il cantante è arrivato come favorito. Quello che abbiamo visto a “Una voce per San Marino”, è stato un Achille Lauro “più morbido” e che, contrariamente a quanto ci saremmo aspettati, non ha dato scandalo. Vestito con un completo blu notte l’artista, nel corso dell’esibizione, ha giusto roteato il bacino e si è tolto la giacca rimanendo a torso nudo.

Ad ogni modo l’accoglienza del pubblico e la giuria, guidata in questa prima edizione da Mogol, lo hanno premiato. Non resta ora che attendere l’inizio dell’Eurovision Song Contest di Torino dove il cantante affronterà, tra gli altri, Mahmood e Blanco.

La classifica finale dal secondo al decimo posto 2

2 – Alessandro e Burak Yeter: More than you

3 – Aaron Sibley: Pressure

4 – Spagna: Seriously in love

5 – Matteo Faustini: L’Ultima Parola

5 – Francesco Monte: Mi ricordo di te (Adrenalina)

6 – Vina Rose: Sweet Denial

6 – Camille Cabalterra: Move ‘em live you never did

7 – Mericler: Tiramisu

7 – Deshedus feat.

Tony Cicco e Alberto Fortis: Sono un uomo

Di seguito invece gli altri premi assegnati: