Una zuppa inglese il dolce del Giubileo di Platino di Elisabetta

Londra, 14 mag. (askanews) – Migliaia di pasticceri dilettanti hanno accettato la sfida di creare una torta degna della regina Elisabetta e realizzare il Platinum Jubilee Pudding, una gara indetta da Buckingham Palace con Fortnum&Mason, catena di alimentari di lusso.

Il dolce ufficiale per i 70 anni sul trono di Queen Elizabeth, è quello realizzato dalla 31enne Jemma Melvin, con una trifle al limone e amaretti, ossia una una zuppa inglese ispirata a un dolce servito alle nozze di Elisabetta e Filippo.

“E’ completamente surreale. Non riesco a crederci, stanno succedendo molte cose, credo ci vorrà tempo per capirle” dice Jemma Melvin che ha ereditato dalle nonne la passione per le torte fatte in casa.

Il dolce del Big Jubilee oltre ad essere servito nelle occasioni ufficiali e nei pranzi in strada organizzati nei giorni delle celebrazioni sarà in vendita presso i grandi magazzini Fortnum & Mason.

“Questa è la parte migliore per me, sapere che che le persone in tutto il paese lo faranno.

Non vedo l’ora di assistere, non vedo l’ora che le persone lo provino, penso che sarà fantastico”.

Il ricavato andrà in beneficenza, il tutto con approvazione di sua Maestà, l’inossidabile Elisabetta II.