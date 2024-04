Un'accademia per diventare property manager

Roma, 2 apr. (askanews) – Domenico Ciccarelli ha appena 26 anni ma la testa già da imprenditore navigato. Ha messo su un’azienda, Elite Apartaments il suo nome, che si occupa di affitti brevi: “Il nostro core business -spiega- è in Costa Smeralda dove, per il periodo estivo, ci affidano ville lussuose che poi noi mettiamo sul mercato per trovare persone interessate a godersele per una o più settimane. Persone ovviamente facoltose che hanno la voglia di vivere la Sardegna nella sua parte di maggior pregio. Persone comuni o Vip. Fra i nostri clienti, spiccano i nomi del ciclista Mark Cavendish e dell’influencer Oriana Gonzalez Marzoli che ha partecipato all’edizione 2023 del Grande fratello”.

Dare in gestione ville così importanti significa delegare ogni tipo di incombenza: “I proprietari -afferma Ciccarelli- ci affidano i propri immobili per pagarsi delle spese correnti e, in qualche modo, per far sì che ci sia una costante supervisione che altrimenti sarebbe difficile da garantire”. Ma l’attività di Domenico Ciccarelli, napoletano doc che trascorre tre mesi all’anno fra Portocervo e Portorotondo,, si svolge anche nella sua città natale e in due perle come Ischia e Sorrento: “Si tratta -afferma- di una tipologia completamente diversa. Professionisti, che hanno acquistato appartamenti o che ne hanno ricevuto uno o più in eredità, ci ingaggiano per far fruttare il proprio investimento. In cambio, offriamo loro un servizio accurato di booking e customer service”.

L’attività sta ottenendo importanti riscontri, ma il sogno di Ciccarelli è un altro e nascerà nelle prossime settimane: “Stiamo dando vita -sottolinea- a un’Academy, la Pentagono immobiliare, per Property manager. Cinquanta posti, riservati ai giovani della mia terra, per imparare il mestiere e per far quindi parte della nostra squadra. Siamo in fase di espansione e abbiamo bisogno di ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco e prendere in mano la propria vita. Un’opportunità che avrei voluto avere io all’inizio dell’attività ma che ora è realtà. Corsi online che, in appena trenta giorni, permettono di acquisire le informazioni necessarie per diventare un Property manager di successo.