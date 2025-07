Un'analisi dei conflitti d'interesse nella Commissione paesaggio: cosa non ci dicono

Diciamoci la verità: quando si parla di corruzione e conflitti d’interesse, tutti abbiamo un’idea predefinita, ma la realtà è sempre più complessa di quanto ci venga raccontato. La recente vicenda che coinvolge Alessandro Scandurra, ex vicepresidente della Commissione paesaggio, è un chiaro esempio di quanto le cose possano essere distorte dalla narrativa comune.

Durante il suo interrogatorio, Scandurra ha presentato una difesa che sfida le convenzioni, sostenendo che le regole da lui seguite erano ben lontane dall’essere chiare e che, di fatto, le responsabilità si sparpagliano tra le maglie di un sistema che, a prima vista, sembra trasparente.

Le dichiarazioni di Scandurra e il ruolo del Comune

Il re è nudo, e ve lo dico io: le dichiarazioni di Scandurra, assistito dall’avvocato Giacomo Lunghini, mettono in luce un errore di fondo da parte del Comune. Secondo la sua difesa, la documentazione fornita ai membri della Commissione nel 2022 non era corretta e non specificava in modo adeguato le situazioni di conflitto d’interesse. Scandurra afferma che l’astensione dalle sedute era richiesta solo in caso di interessi diretti sui progetti in discussione. Ma ci chiediamo: come è possibile che regole così fondamentali siano così labili? Questo lascia spazio a interpretazioni potenzialmente fuorvianti, e non possiamo ignorare il fatto che una maggiore chiarezza sarebbe stata auspicabile.

La testimonianza di una funzionaria del Comune, che ha parlato di un errore nella documentazione, è significativa. Essa ha affermato che il documento firmato dai commissari nel 2022 era lo stesso del 2018, ma non corrispondeva al “patto di integrità” che avrebbe dovuto essere sottoscritto. Questo porta a chiederci: quanto possono essere efficaci le misure di trasparenza se le basi su cui si fondano sono così fragili? Scandurra ha affermato di aver sempre rispettato le indicazioni ricevute, ma se quelle indicazioni erano sbagliate, come possiamo aspettarci che vengano rispettate?

Un sistema da rivedere: le regole dell’astensione

So che non è popolare dirlo, ma il vero problema qui non è solo Scandurra. È un’intera cultura della gestione dei conflitti d’interesse che necessita di un profondo ripensamento. Fino al giugno 2023, le regole comunali non prevedevano astensioni in caso di incarichi da parte di imprese su progetti non direttamente correlati. Questo porta a una domanda scomoda: come possiamo affermare di combattere la corruzione quando le regole sono progettate per consentire precisamente ciò che dovrebbero prevenire?

L’idea che i commissari possano operare senza un chiaro quadro di riferimento crea un terreno fertile per malintesi e, peggio ancora, per pratiche poco etiche. La testimonianza della funzionaria non è un caso isolato, ma un sintomo di un malessere più profondo che affligge il sistema. E in un contesto dove la trasparenza dovrebbe essere la norma, ci troviamo a dover affrontare una realtà che è, purtroppo, meno politically correct.

Conclusioni che disturbano

In conclusione, la situazione di Alessandro Scandurra è solo la punta dell’iceberg. La difesa di Scandurra mette in evidenza un sistema che, anziché garantire la correttezza e la legalità, sembra aver creato le condizioni per la confusione e l’ambiguità. Se le regole non sono chiare, come possiamo pretendere che chi è coinvolto agisca in modo etico? La realtà è che dobbiamo chiedere una revisione radicale delle normative e delle prassi, per garantire che la trasparenza non sia solo una parola vuota, ma una realtà operativa.

Invito tutti a riflettere su questo tema e a non accettare le versioni ufficiali senza un sano scetticismo. È tempo di chiedere responsabilità e chiarezza, non solo a chi è sotto accusa, ma a tutto il sistema che lo circonda.