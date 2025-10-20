Un'analisi della longevità del governo Meloni

In un contesto politico in continua evoluzione, il governo di Giorgia Meloni ha già raggiunto un traguardo significativo: con 1.094 giorni di attività dal suo giuramento avvenuto il 22 , questo esecutivo si posiziona come il terzo più longevo nella storia della Repubblica Italiana.

Questo risultato è particolarmente notevole se confrontato con l’era degli altri governi, in particolare con quello di Bettino Craxi, che ha occupato la carica dal 4 agosto 1983 al 1 agosto 1986.

La longevità del governo Meloni supera dunque quella di Craxi, ma rimane distante dai record stabiliti dai governi di Silvio Berlusconi.

I record di durata nella storia della Repubblica

Il primato di durata è attualmente detenuto dal governo Berlusconi II, il quale ha servito per 1.412 giorni, dal 11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Seguono, in ordine di longevità, il governo Berlusconi IV, che ha operato per 1.287 giorni dal 8 maggio 2008 al 16 novembre 2011. Entrambi questi esecutivi appartengono alla stessa area politica di centrodestra.

Lunga vita per il centrodestra

È interessante notare che, nei quasi ottant’anni di storia della Repubblica, i governi di centrodestra occupano le prime tre posizioni nella graduatoria di durata. Il governo di centrosinistra più duraturo è invece il governo Renzi, che ha operato per 1.024 giorni dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016, collocandosi al quinto posto.

Meloni tra i premier storici

Giorgia Meloni, con la sua attuale posizione, si colloca al nono posto nella classifica generale dei presidenti del Consiglio per durata complessiva dell’incarico. Il record è ancora una volta detenuto da Silvio Berlusconi, il quale ha accumulato un totale di 3.339 giorni in carica. A seguire, troviamo figure storiche come Giulio Andreotti con 2.219 giorni, Alcide De Gasperi con 2.458 giorni e Franco Moro con 2.279 giorni.

Il confronto con i predecessori

Altri notabili includono Amintore Fanfani con 1.659 giorni, Romano Prodi con 1.608 giorni, Bettino Craxi con 1.353 giorni e Giuseppe Rumor con 1.104 giorni. Queste statistiche offrono una chiara visione della stabilità politica e delle dinamiche di governo in Italia nel corso degli anni.

Il governo Meloni, quindi, non solo si distingue per la sua durata, ma rappresenta anche una continuità per il centrodestra, che ha mantenuto una notevole presenza nella politica italiana. La sfida per il futuro sarà quella di mantenere questa stabilità, affrontando le pressioni interne ed esterne.