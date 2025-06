Un'area sotto assedio - Guida completa

Il crollo di una scala d’accesso nel centro storico di San Miniato, in provincia di Pisa, ha scatenato un allerta che coinvolge l’intera comunità. Domenica scorsa, i vigili del fuoco hanno dovuto ordinare l’evacuazione di 13 famiglie a causa di gravi infiltrazioni d’acqua che hanno messo a rischio la sicurezza delle abitazioni. Le ispezioni, condotte dopo il crollo, hanno rivelato una situazione allarmante: crepe e allagamenti in locali interrati, alcuni dei quali non erano nemmeno in uso.

La presenza di ingenti quantità d’acqua ha costretto le autorità a prendere misure drastiche.

Un’area sotto assedio

La scena è desolante. Tre palazzi lungo via IV Novembre sono colpiti da un principio di smottamento. I residenti, costretti a lasciare le loro case, sono un totale di 23, come riportato dal Comune. Al momento, alcune persone sono sistemate in strutture di emergenza, altre trovano rifugio presso familiari e amici. Ma l’incertezza regna sovrana. Non potranno rientrare finché non saranno completate le operazioni di bonifica e si effettueranno verifiche strutturali sul versante.

Interventi in corso

Sul luogo del crollo sono presenti anche i tecnici di Acque Spa, il gestore idrico del Basso Valdarno. Loro devono intervenire per riparare le perdite che hanno causato questa crisi. Per precauzione, sono state chiuse anche quattro attività commerciali e un asilo nido. La sicurezza dei più piccoli è prioritaria, e la chiusura di queste strutture è un chiaro segnale della gravità della situazione.

Le cause del disastro

Il sindaco Simone Giglioli, intervenuto sul posto, ha dichiarato che la criticità potrebbe derivare da una grave perdita della rete idrica. “L’allagamento dei sotterranei ha provocato un inizio di smottamento”, ha spiegato. La sfida ora è svuotare gli scantinati e prevenire ulteriori danni. Già si intravede un lavoro titanico da affrontare, e i tempi per risolvere la situazione si allungano.

Un futuro incerto

La macchina della Protezione Civile è stata attivata immediatamente. Nuovi rilievi tecnici sono in programma, ma ci vorranno giorni per capire come evolverà la situazione. La comunità è in apprensione. Come si evolverà questo drammatico evento? Le famiglie evacuate torneranno mai alle loro case?

In un contesto di incertezze come questo, ogni ora conta. Le autorità locali sono sotto pressione, e i residenti sperano in una rapida risoluzione. L’emergenza è solo all’inizio e il futuro di San Miniato è appeso a un filo.