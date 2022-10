Un’auto travolge i tavolini di un bar in piazza Barberini a Roma

Roma, 12 ott. (askanews) – Un piccolo incidente stradale che però poteva avere conseguenze decisamente peggiori. È quanto successo a Piazza Barberini, a Roma, dove una Smart è finita contro i tavolini di un bar sul marciapiede, ai quali per fortuna non era seduto nessuno per via della pioggia. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, proveniente da via Veneto, si è fermata al semaforo per un guasto al motore e il conducente ha tentato di riavviarla spingendola ma, probabilmente a causa del cambio automatico, la macchina è ripartita all’improvviso e priva di controllo ha attraversato tutta la piazza finendo per travolgere i tavolini del bar sul lato opposto.

Una persona è rimasta leggermente ferita.