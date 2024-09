Unesco, Airbnb e Associazione Patrimonio Colline del Prosecco, patto per promuovere il sito

Roma, 3 set. (Adnkronos/Labitalia) - L’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Airbnb hanno siglato una partnership strategica per promuovere il sito Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, paradigma di quel turismo sos...

Roma, 3 set. (Adnkronos/Labitalia) – L’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Airbnb hanno siglato una partnership strategica per promuovere il sito Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, paradigma di quel turismo sostenibile che oggi deve essere l’obiettivo di un patrimonio dell’umanità. Airbnb supporterà sulle Colline il programmaUnesco 'World Heritage Volunteers Initiative' per coinvolgere giovani, organizzazioni, istituzioni e comunità locali in azioni concrete per la conservazione e la valorizzazione dei siti.

L’accordo – annunciato oggi a Venezia dai rappresentanti delle organizzazioni insieme al governatore della Regione Veneto, Luca Zaia – comprende diverse iniziative tra cui una nuova Accademia per gli host, il supporto al progetto 'Narratori della Bellezza' e un sito web dedicato a promuovere la destinazione tra la community di Airbnb e capitalizzare il successo del turismo sostenibile che punta alla valorizzazione enogastronomica locale con la categoria dei vigneti di Airbnb che è cresciuta del 400% negli ultimi 12mesi1.

“Viaggiare per conoscere – sottolinea il presidente Zaia – le nostre realtà rurali venete è una grande opportunità di turismo sostenibile, nell’armonia di un territorio dove dominano città d’arte, percorsi di spiritualità e fede, riferimenti culturali e artistici unici al mondo. La partnership siglata dall’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è strategica perché amplia il bacino di promozione con la presenza nella piattaforma che si sta maggiormente affermando a livello mondiale ma anche coinvolgendo tutto questo pubblico nello spirito di valorizzazione e conservazione del territorio per la sua storia e la sua realtà anche sociale oltre che paesaggistica. Un’opportunità che si colloca perfettamente nell’essenza del valore che ha consentito l’inserimento nel patrimonio Unesco delle nostre colline. Un vero volano per l’interesse internazionale di cui continuano sempre più a essere oggetto. L’inserimento nella categoria ‘vigneti’, da qualche tempo a questa parte una delle più conosciute e frequentate, sarà un vero motore di successo per la nostra viticoltura eroica che si inserisce nei grandi richiami internazionali”.

“Stringere un accordo con Airbnb – commenta Marina Montedoro, presidente dell’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene – che valorizzi il turismo di qualità per noi è stato naturale. Airbnb oggi è in assoluto uno dei principali player nel panorama dell’industria dell’ospitalità turistica. Con questo accordo abbiamo semplicemente colto una straordinaria opportunità reciproca. Da un lato, Airbnb ci supporta in modo concreto su progetti virtuosi e già avviati, come quello dei Narratori della bellezza, che ci permettono di coinvolgere giovani e territorio per sensibilizzare sull’obiettivo 'sostenibilità'; dall’altro, le Colline entrano di diritto sulla piattaforma che cresce di più al mondo nella categoria 'vigneti' che, dalla sua introduzione, è diventata una delle più popolari con una crescita del 400% nell’ultimo anno".

"Al 'fenomeno Airbnb' – continua Montedoro – va riconosciuta una straordinaria capacità dimostrata negli anni di creare 'link' e far crescere molte destinazioni. Unire questa loro capacità al nostro principale obiettivo di valorizzare il territorio delle Colline, le sue tradizioni enologiche e gastronomiche, la sua sostenibilità e il suo paesaggio unico al mondo che per bellezza mozzafiato vince il confronto con i più blasonati Napa Valley e Champagne, è una strategia vincente. Siamo fermamente convinti – conclude – che questa partnership potrà crescere col tempo anche come un’occasione unica per puntare allo sviluppo di quell’accoglienza rurale e diffusa che potrebbe rappresentare la naturale valorizzazione di tutti gli edifici rurali che oggi non trovano ancora una loro destinazione d’uso e che, riqualificati con cura ed attenzione al paesaggio, potrebbero entrare in un circuito di accoglienza virtuoso che sappia dare valore al patrimonio architettonico che abbiamo”.

"La nostra partnership con l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene riflette il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare più sostenibile e diversificato, mostrando ai visitatori che il Veneto va ben oltre Venezia, con incredibili zone rurali come le Colline o le località alpine dove si svolgeranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di cui Airbnb è partner", dichiara Valentina Reino, Head of Public Policy Campaign di Airbnb Italia.

La collaborazione tra Airbnb e le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene si concentra principalmente sulla sensibilizzazione e sulla promozione. Per prepararsi ad accogliere sempre più visitatori, le azioni includeranno una pagina web dedicata che fungerà da punto di riferimento unico per gli ospiti, da centro per aiutare gli ospiti a trovare gli annunci locali di Airbnb e per esplorare tutto ciò che le colline di Conegliano e Valdobbiadene hanno da offrire.

Poi, il lancio della Host Academy, che offre ai futuri host un kit dedicato e un ambasciatore personale degli host per offrire una formazione su misura: il tipico host delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene condivide una casa su Airbnb, aiutando a fornire opzioni di alloggio convenienti per gli ospiti, a spostare i flussi turistici verso nuove destinazioni e generare indotto ed entrate fiscali per le comunità locali.

E ancora: supporto all'iniziativa 'Narratori della Bellezza' nell'ambito dei World Heritage Volunteers di Unesco, Airbnb contribuirà attraverso una donazione e formando i volontari sulle opportunità legate all’home sharing, in modo che a loro volta possano supportare gli aspiranti host; Airbnb distribuirà guide per host e ospiti per aiutare la community a conoscere meglio il territorio delle Colline; una serie di iniziative e campagne di attivazione stampa per promuovere la destinazione, comprese attivazioni di stampa e influencer.

Nel 2022 Airbnb ha introdotto le 'Categorie', un nuovo modo per far scoprire agli ospiti milioni di case uniche di cui altrimenti non si sarebbero accorti. Dai torrioni alle dimore storiche, dai parchi nazionali alle case sugli alberi, Airbnb mette a disposizione diverse categorie di alloggi unici ai viaggiatori attenti sia all'ambiente sia all'identità culturale di un luogo.

In particolare, i vigneti sono diventati rapidamente una delle categorie più popolari, con oltre 33.000 annunci solo in Italia. Le notti trascorse nei vigneti sono aumentate del 400% nel 2023 rispetto al 20222. Gli host della categoria hanno ricavato lo scorso anno complessivamente più di 200 milioni di euro, con un guadagno tipico di più di 4.500 euro a persona nello stesso periodo.

Anche l'area delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene fa registrare tassi di crescita a due cifre. Gli annunci attivi sono aumentati di circa il 25% tra il 2022 e il 2023, con un incremento ancora maggiore degli arrivi degli ospiti (oltre il 35%)4. Oltre il 60% di questi proviene dall'estero (i dati di Airbnb sugli arrivi internazionali in Veneto mostrano gli Stati Uniti come primo paese di provenienza, seguiti da Germania, Francia, Regno Unito e Spagna), accolti dagli host delle Colline: il 65% è donna e ha ricevuto il 90% delle recensioni a 5 stelle.