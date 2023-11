Unesco, Battilocchio: legge su patrimonio immateriale è punto svolta

Roma, 13 nov. (askanews) – “Dopo 20 anni dalla Convenzione del 2003 è importante un momento di riflessione. Un momento che tra l’altro si è aperto con una novità importante, ovvero la volontà del Parlamento di portare avanti una iniziativa per una legislazione sui patrimoni immateriali. Un passo in avanti molto importante, sappiamo che nel nostro paese i patrimoni culturali immateriali rappresentano qualcosa di molto importante. Credo che sia basilare questa discussione per fare il punto a vent’anni dalla Convenzione del 2003 ma soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro e proiettato su questa nuova normativa che rappresenta un vero punto di svolta”. E’ quanto ha sottolineato Alessandro Battilocchio, Presidente Commissione d’Inchiesta degrado città, intervenendo alla Conferenza Internazionale “Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development”, in occasione del ventesimo anniversario della Convenzione Unesco sui beni immateriali.