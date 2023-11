Unesco, Fossati: candidata cucina italiana a patrimonio immateriale

Roma, 14 nov. (askanews) – “Il patrimonio immateriale come concetto importantissimo. E’ qualcosa che non tocchiamo, ma che esiste e che definisce chi siamo, come siamo e cosa faremo per le generazioni future. In qualità di direttore della Cucina italiana, ho lanciato la candidatura della cucina italiana come patrimonio Unesco a patrimonio immateriale. Al di là di candidare quello che mangiamo, noi stiamo candidando quello che siamo attraverso il cibo, che resta il valore identitario più importante per le donne e gli uomini di questo paese”. Lo ha annunciato Maddalena Fossati, direttore di “La Cucina Italiana”, intervenendo alla seconda giornata della Conferenza Internazionale “Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development”, al Senato, in occasione del ventennale della Convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale.