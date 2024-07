Unesco: Procaccini, 'via Appia esempio di crescita e custodia ambiente e territorio'

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - “L’iscrizione della 'Via Appia. Regina Viarum' nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco, è un riconoscimento alla storia e alla identità della nostra nazione. Come e più per gli altri 59 siti Unesco italiani, nel caso della via...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “L’iscrizione della 'Via Appia. Regina Viarum' nella Lista del Patrimonio mondiale Unesco, è un riconoscimento alla storia e alla identità della nostra nazione. Come e più per gli altri 59 siti Unesco italiani, nel caso della via Appia si tratta di un bene la cui valorizzazione non è un mero atto simbolico ma testimonianza di come uomo, ambiente e territorio possano splendidamente crescere e reciprocamente custodirsi e valorizzarsi, esattamente come è nello spirito di noi conservatori”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-presidente del Gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.

“Grazie all’importante e straordinario lavoro compiuto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e dall’intera struttura ministeriale, possiamo presentare con ulteriore orgoglio e visibilità agli occhi del mondo -aggiunge- una eccezionale infrastruttura come la via Appia. Preziosa eredità di un passato in cui l’Italia è stata artefice di sviluppo e progresso civile. Un'arteria pulsante che attraversa quattro regioni italiane abitate da milioni di persone, che da oggi posso trarre ulteriori benefici economici e di crescita sociale. Lo dico con particolare orgoglio perché io stesso sono parte di quella comunità e di quella storia che ha trovato da sempre nella via Appia un punto di riferimento culturale e di crescita sociale ed economica”.