Unesco, Thatcher (Luiss): patrimonio immateriale fondamentale

Roma, 14 nov. (askanews) – “Il patrimonio immateriale è molto legato all’identità e al benessere. È parte fondamentale, costituente dell’identità di tanta gente, identità locali, regionali, nazionali ed è anche un mezzo per incontrarsi. È una parte importante della salute non solo fisica ma anche mentale. Il patrimonio immateriale, che comprende cibo, tradizionali, linguaggio, per milioni di persone è fondamentale per ciò che sono e ciò che dovranno essere”. Lo ha detto Mark Thatcher, professore alla Luiss Guido Carli, intervenendo alla seconda giornata della Conferenza Internazionale “Living Heritage, Civil Society, Sustainable Development”, al Senato, in occasione del ventennale della Convenzione Unesco del 2003 sul patrimonio culturale immateriale.