Un'esperienza immersiva nella Cupola di Brunelleschi a Firenze

Roma, 10 lug. (askanews) – Un’esperienza immersiva in uno dei capolavori del Rinascimento. Con “Brunelleschi’s Dome -Building the Impossible” i visitatori potranno andare alla scoperta della cupola del Duomo di Firenze in un ambiente virtuale pieno di dettagli, tra retroscena e aneddoti sulla sua costruzione.

L’iniziativa per il Duomo è nata grazie alla collaborazione tra WAY Experience, che si occupa di esperienze culturali immersive e l’Opera di Santa Maria del Fiore.

Dura circa 10 minuti (con la voce dell’attore Antonio Palumbo) l’esperienza (fruibile presso lo spazio VR) è articolata in tre momenti: ci si ritrova catapultati nel cuore del Duomo, assistendo alle prime fasi di costruzione, con Brunelleschi che racconta la celebre disputa con Lorenzo Ghiberti per l’incarico. Poi prende vita il rivoluzionario progetto per la Cupola, mentre si ammira il cantiere e le tecniche messe in atto; infine, ecco il capolavoro, con grande attenzione alla ricostruzione visiva anche per le vetrate e gli affreschi all’interno.