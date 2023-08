Un'esplosione di colori al Festival dei fiori di Medellin

Medellin, 8 ago. (askanews) – Danze, musica ma soprattutto un’esposione di colore. Per le strade del centro di Medellin sfilano i Silleteros, i coltivatori e venditori di fiori della zona, in occasione de Feria de las Flores, ossia il Festival dei fiori di Medellin durante il delizioso Desfile de Silleteros in Colombia. La parata di gigantesche composizioni floreali portate in spalla dai Silleteros attraverso il centro città è un momento culminante della Feria de las Flores. Quest’anno alla parata hanno partecipato oltre 500 composizioni di fiori.