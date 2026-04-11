Ungheria al voto, giovani anti-Orban in piazza, Trump lo sostiene

Roma, 11 apr. (askanews) – Una grande folla si è radunata a Budapest per un concerto contro il governo del primo ministro ungherese Viktor Orbàn in piazza degli Eroi, a poche ore dalle elezioni parlamentari nel Paese.Orban è al potere dal 2010 e candidato a un quinto mandato e ha avuto anche l’endorsement del presidente Usa Donald Trump; contro il suo governo sono scesi in piazza soprattutto giovani.

“È fantastico vedere così tanti giovani mobilitati. Penso che il cambiamento sia nell’aria e vogliamo sostenerlo, ecco perché siamo qui” ha detto una donna, in piazza con il figlio piccolo,Il leader di Fidesz si presenta alla prova più difficile della sua carriera contro Peter Magyar, ex uomo dell’establishment governativo e oggi capo del partito Tisza.

“Il posto dell’Ungheria era, è e sarà in Europa” ha detto durante un comizio elettorale a Miskolc. Magyar ha condotto la sua campagna elettorale promettendo migliori servizi pubblici e una lotta contro la presunta corruzione di Orbàn.Per gli Stati Uniti di Donald Trump, l’attuale premier ungherese resta un alleato strategico; per una parte consistente dell’Europa, invece, la sfida in Ungheria è anche il possibile tramonto del più tenace fattore di veto interno all’Unione europea su Ucraina, Russia e stato di diritto.