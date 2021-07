Ungheria: Azione, 'bene stop Ue a Pnrr'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “È una buona notizia che l’Unione europea abbia bloccato il Piano per la ripresa e resilienza dell’Ungheria. Per Azione il punto è sempre stato chiaro, per stare in Europa occorre rispettare i diritti e le regole comuni”. Lo affermano Mario Raffaelli e Isabella De Monte, rispettivamente referenti per la Politica estera e le Politiche europee di Azione.

"Cartellino giallo per Orbán. In Ue -aggiungono- onori ma anche oneri, sennò la strada non può che essere quella della fuoriuscita”.