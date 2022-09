Roma, 16 set (Adnkronos) – "Io sono favorevole a cacciare l'Ungheria dall'Europa. Ma non si può fare, l'unico modo è escluderla dai fondi europei e dalle decisioni per spingerla fuori dall'Europa. Non è solo un Paese filo russo ma non è democratico". Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della sera.