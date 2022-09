Roma, 16 set (Adnkronos) – "Oggi la Meloni dice che l'Ungheria è un Paese democratico perchè ha eletto Orban democraticamente. Ma la Meloni non sa cos'è una democrazia liberale, che dice che non si può toccare lo Stato di diritto, è un sistema in cui si tutelano le minoranze dalle tirannie della maggioranza.

Questa condizione non c'è più in Ungheria, non è più un Paese democratico". Lo ha detto Carlo Calenda a sito del Corriere.