Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite a causa del deragliamento di un treno in Ungheria: un camion si è schiantato contro il convoglio.

Tragedia in Ungheria, nella zona di Mindszent, dove nella mattinata di martedì 5 aprile 2022 un camion è finito contro un treno che, a causa dell’impatto, è deragliato. La Polizia locale ha parlato di diverse vittime e feriti senza fornire ancora numeri ufficiali.

Camion contro treno in Ungheria

I fatti si sono verificati intorno alle 7 presso il passaggio a livello di Southern Street. Secondo quanto ricostruito, un camion avrebbe guidato sui binari (nonostante il segnale di stop, secondo la compagnia ferroviaria), urtando le carrozze di un treno che sono dunque deragliate. A bordo del convoglio ci sarebbero state 22 persone e il primo bilancio ha riferito di due passeggeri gravemente feriti e otto leggermente.

Camion contro treno in Ungheria: soccorsi sul posto

I Vigili del Fuoco di BeaverField, Szentes e Szeged e i volontari di Mindszent sono giunti sul luogo dell’incidente dopo l’allarme per trarre in salvo i cittadini coinvolti. Sulla scena è stato inviato anche un elisoccorso ma non è ancora noto quante vittime abbia provocato lo schianto.

La vettura, ribaltata su un lato, verrà sollevata con una gru ferroviaria e in un secondo momento il binario danneggiato dovrà essere ripristinato.

A causa dei lavori, il traffico ferroviario su questo tratto dovrebbe essere sospeso fino alla mattina successiva.