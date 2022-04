Ungheria, dopo riconferma Orban alcuni vogliono lasciare il paese

Roma, 4 apr. (askanews) – Viktor Orbàn ha vinto di nuovo le elezioni e si vede riconfermato dagli ungheresi alla guida del paese; il presidente festeggia celebrando una vittoria “contro tutti”, inclusa l’Ucraina di Zelensky e la Bruxelles dei burocrati. Ma a Budapest non tutti sono contenti.

“Il Fidesz ha guidato bene il paese su questo non c’è dubbio e l’opposizione è stata pessima non si può fare politica solo dicendo no a tutto” dice Sandor, un pensionato.

Secondo un’altra pensionata, Ibolya Lechner, “Orban si è comprato i voti della gente I soldi che ha speso per vincere le elezioni se li riprenderà con gli interessi”.

Secondo Tamàas Faragò, costruttore, “La gente ha votato per il Fidesz perché ha paura della guerra, ma l’avrebbero fatto lo stesso, e credo che sia la cosa migliore”.

Molto diversa la posizione di Monika Matuz, assistente: “Siamo molto turbati e probabilmente lasceremo l’Ungheria.

La situazione è completamente senza speranze e non c’è prospettiva per i bambini. Non ne possiamo più dell’odio fra la gente e di questa politica di odio”.

Immagini AFPTV