Ungheria, incidente di autobus: otto morti

Questa mattina, 15 agosto, in un gravissimo incidente di autobus in Ungheria, sono morte 8 persone. Molti altri passeggeri sono feriti. Le cause di quanto accaduto sono ancora da chiarire.

Otto persone sono morte, altre 46 sono rimaste lievemente ferite e ci sono due feriti in modo molto grave. Secondo la polizia, il mezzo, che trasportava passeggeri ungheresi, sarebbe uscito di strada dall’autostrada M7, che collega Budapest con il lago Balaton, per poi ribaltarsi. I motivi di quanto accaduto sono ancora da chiarire.