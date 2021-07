Ungheria: M5S, 'ad Europarlamento per Lega e Fdi prima gli ungheresi'

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Dal Parlamento europeo giunge una risoluzione importante contro l'Ungheria di Viktor Orban che testimonia come sui diritti l'Italia e l'Europa non arretrino. Per questo siamo soddisfatti di questo voto che intima a Orban di ritirare l’odiosa legge anti-Lgbtiq.

In Europa non possiamo accettare leggi che discriminano in base all'orientamento sessuale”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue.

“Da notare -aggiungono- come Lega e Fdi siano rimasti solidali con l'amico Orban sostenendo la sua legge discriminatoria e ignorando tutte le volte che il satrapo ungherese si è schierato contro gli interessi del nostro Paese. Mentre Orban ci bloccava i soldi per il Recovery Fund, abbiamo coniato per i partiti di Salvini e Meloni gli slogan 'Prima gli ungheresi' e 'Fratelli d'Ungheria'.

Evidentemente, ci avevamo visto giusto. Il voto di oggi lo dimostra”.