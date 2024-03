UNHCR: dopo 13 anni ancora emergenza Siria, al via raccolta fondi

UNHCR: dopo 13 anni ancora emergenza Siria, al via raccolta fondi

Milano, 14 mar. (askanews) – Più di 7,2 milioni di sfollati interni e oltre 5 milioni di rifugiati nei Paesi vicini: Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto. 16,7 milioni di persone all’interno del Paese necessitano di aiuti umanitari, il numero più alto dall’inizio della crisi. 12,9 milioni di persone sono in condizioni di insicurezza alimentare. Sono, questi, solo alcuni dei drammatici numeri della crisi che si è abbattuta sulla Siria il 15 marzo del 2011. 13 anni dopo, la sofferenza del popolo siriano continua, sia all’interno che fuori dal Paese. Dentro la Siria la situazione economica è sempre più disastrosa, si stima che il 90% della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà. Le conseguenze del devastante terremoto dello scorso anno hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Nonostante le evidenti enormi necessità, negli ultimi anni i finanziamenti sono diminuiti in modo significativo, costringendo l’UNHCR e le altre agenzie umanitarie a prendere decisioni difficili sulle attività umanitarie a cui dare priorità. Raccogliere fondi per rispondere alle enormi esigenze umanitarie dei rifugiati e degli sfollati siriani è l’obiettivo della campagna di UNHCR #Siria13anni.

Sul sito www.unhcr.it è possibile scoprire tutti i modi per sostenere la campagna e aiutare l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati a rispondere ai bisogni dei più vulnerabili, in Siria e nei paesi confinanti.