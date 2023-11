UNHCR lancia la campagna "Fai sentire il tuo calore" per i rifugiati

Roma, 13 nov. (askanews) – Oltre 114 milioni di persone nel mondo sono in fuga da guerre e violenze, e tra queste, 4,7 milioni si preparano a un inverno estremamente difficile in luoghi come l’Ucraina, la Siria e l’Afghanistan, dove molte famiglie lottano per proteggersi dal freddo, trovare rifugio e cibo, a causa dei crescenti prezzi dell’energia e delle materie prime.

Ad attestarlo è il recente rapporto “Mid-Year Trends” dell’UNHCR che ha lanciato la campagna “Fai sentire il tuo calore” con l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire assistenza vitale a quasi 5 milioni di persone in otto paesi. Questi fondi saranno utilizzati per garantire alloggi adeguati, coperte, cibo e assistenza economica. Per salvare tutte queste persone dalla morsa del gelo sono necessari 267 milioni di dollari. Ogni contributo conta e può fare la differenza nella vita di chi sta lottando per sopravvivere in condizioni invernali difficili.