Unhcr: oltre 5 milioni di rifugiati dall’Ucraina

Milano, 26 apr. (askanews) – “Finora, la guerra ha sradicato più di 12,7 milioni di persone solo negli ultimi due mesi, di cui più di cinque milioni sono fuggiti come rifugiati oltre i confini e 7,7 milioni sono ancora sfollati all’interno del Paese. Si stima inoltre che quasi 13 milioni di persone in più siano bloccate nelle aree colpite o impossibilitate ad andarsene a causa di rischi per la sicurezza”: lo ha detto in una conferenza stampa la portavoce dell’UNHCR Shabia Mantoo.