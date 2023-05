UniBa, l'ad di TIM Pietro Labriola incontra gli studenti

Bari, 29 mag. (askanews) – È tornato nella facoltà di Economia di Bari per incontrare e dialogare con gli studenti. Sul futuro delle telecomunicazioni, sugli scenari del mercato, sulla sua esperienza professionale. L’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, è stato il protagonista dell’evento ‘Illuminando il futuro’ nel campus di Economia dell’Università di Bari.

“Dal punto di vista personale è sempre un’emozione tornare a casa. Qui ho tanti bellissimi ricordi. Questa è la mia città, qui è dove mi sono laureato. Sono quindi molto contento di essere qua. L’esperienza è uno degli elementi più importanti per la crescita umana e professionale. Condividere l’esperienza non vuol dire insegnare niente a nessuno, significa mettere a fattor comune un dato percorso fatto di errori e cose positive sperando che qualcuno possa sfruttarli al meglio”

Per Labriola si tratta di un gradito ritorno nella facoltà che l’ha visto studente e che ora lo accoglie come top manager della principale azienda di telecomunicazioni in Italia. Agli studenti, l’amministratore delegato di Tim ha raccontato non solo il suo percorso professionale ma soprattutto l’importanza di inseguire i propri sogni.

“Non esiste un manuale che possa dirci cosa fare. La cosa più importante è mettere a fattor comune le esperienze. Condividere il proprio percorso, gli errori e le cose giuste”.

L’incontro, aperto dai saluti del rettore UniBa Stefano Bronzini, è stato organizzato dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’impresa e dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari.