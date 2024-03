Unicef, Liam Neeson: 5 cose di cui i bambini a Gaza hanno più bisogno

Roma, 7 mar. (askanews) - In un videomessaggio il Goodwill Ambassador dell'Unicef Liam Neeson ha lanciato un appello, parlando delle priorità più urgenti per i bambini a Gaza che vivono da settimane una tragedia umanitaria con il conflitto tra Israele e Hamas. "Ciao, sono Liam Neeson, Goodwill Am...

Roma, 7 mar. (askanews) – In un videomessaggio il Goodwill Ambassador dell’Unicef Liam Neeson ha lanciato un appello, parlando delle priorità più urgenti per i bambini a Gaza che vivono da settimane una tragedia umanitaria con il conflitto tra Israele e Hamas.

“Ciao, sono Liam Neeson, Goodwill Ambassador dell’Unicef – dice l’attore – ecco le cinque cose di cui i bambini di Gaza hanno più bisogno. Protezione: per i bambini a Gaza, non è rimasto nessun posto sicuro in cui andare. Bisogna porre immediatamente fine alle uccisioni e alle mutilazioni di bambini e rilasciare in sicurezza tutti i bambini rapiti. Aiuti umanitari: l’invio di aiuti è una questione vitale. I bambini sono malnutriti, malati e disidratati. Hanno un disperato bisogno di acqua pulita, cibo, riparo e forniture mediche. Devono avere un corridoio sicuro per accedere agli aiuti e gli operatori umanitari devono poterli raggiungere in modo sicuro. Accesso ai servizi essenziali: i bambini con gravi ferite e malattie non ricevono le cure di cui hanno bisogno. Ospedali, rifugi, servizi per l’acqua e l’igiene sono arrivati a un punto di rottura. Devono essere protetti. È necessario che gli aiuti possano entrare per riparare le infrastrutture danneggiate”.

Servono inoltre fondi, ha aggiunto Neeson: “Nonostante le sfide estreme per portare aiuti l’Unicef e i partner rimangono sul campo. Ma più il conflitto si protrarrà, più i bisogni aumenteranno. I fondi sono essenziali per la sopravvivenza dei bambini”. Infine il cessate il fuoco umanitario immediato: “Il costo in termini di vite di bambini di questa immane catastrofe umanitaria è insostenibile. I combattimenti devono finire adesso” ha concluso.