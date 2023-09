Unicorni invadono la stazione a Milano: Buondì a sorpresa ai passanti

Milano, 25 set. (askanews) – Cosa hanno in comune colazione e Unicorni? Un buondì Motta, come quelli che questa schiera di 50 unicorni ha offerto a chi era in partenza o in arrivo in stazione Centrale a Milano nel primo lunedì d’autunno. L’iniziativa, che si replica il 3 e 5 ottobre nello scalo meneghino, rientra nella campagna di comunicazione ideata per questa merendina che da 70 anni fa parte della colazione degli italiani.

Giocando sul dilemma tra una colazione golosa e una leggera, l’iniziativa ha animato la mattinata in stazione a Milano, con immancabile documentazione video sui social. Al grido di “Buondì”, ragazzi travestiti da unicorni hanno distribuito la merendina nata nel 1953 e oggi prodotta dal gruppo Bauli. Perchè, è il senso della campagna, se esiste una colazione golosa e leggera allo stesso tempo esistono anche gli unicorni.

Del resto la prima colazione è un momento importante per oltre il 90% degli italiani. E soprattutto, il segmento di chi sceglie la merenda per farla primeggia, con un valore complessivo che a livello globale supera il miliardo di euro. Per questo le merende da colazione rappresentano una priorità nelle strategie aziendale e gli investimenti in comunicazione in questi anni sono cresciuti, cercando di rispondere alle richieste di un consumatore attento al gusto e, di questi tempi, alla convenienza.