Unicredit: cartolarizzazione garantita da Bei per credito alle pmi

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Unicredit e il Gruppo Bei, che comprende la Bei, Banca europea per gli investimenti, e il Fei, Fondo europeo per gli investimenti, hanno firmato un nuovo accordo per fornire finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle mid-cap italiane.

L'operazione è sostenuta dall'Efsi, il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il principale pilastro del piano di investimenti per l'Europa. In collaborazione con il Gruppo Bei, Unicredit ha finalizzato, con Unicredit Bank in qualitàdi arranger, una nuova cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di circa 2 miliardi di euro nell'ambito del programma Asset Risk Transfer Sharing, in coerenza con il nuovo piano Unicredit Unlocked.

Fei garantirà la tranche mezzanine di un portafoglio di prestiti già concessi da Unicredit alle piccole e medie imprese italiane, controgarantiti dalla Bei.

Il capitale liberato dal portafoglio cartolarizzato di 2 miliardi di euro sarà poi utilizzato per erogare 720 milioni di euro di nuovi prestiti a sostegno di nuovi progetti delle pmi italiane.

L'accordo firmato si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione avviato da Unicredit e dalla Bei per sostenere le pmi in Italia. Negli ultimi sei anni le risorse Bei che Unicredit ha destinato alle imprese in Italia ammontano a oltre 4 miliardi di euro, con quasi 6mila progetti finanziati.