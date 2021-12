Unicredit: con Fei 1 mld per pmi Est Europa

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – Il Fondo europeo per gli investimenti metterà a disposizione di Unicredit 700 milioni di euro in garanzie, consentendo alla banca di fornire fino a 1 miliardo di euro di finanziamenti alle piccole e medie imprese in Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Croazia per accelerare la ripresa economica dalla pandemia di Covid-19.

Le garanzie del Fei derivano dal Fondo europeo di garanzia, uno strumento di garanzia da quasi 25 miliardi di euro istituito dal Gruppo Bei nel 2020 per dare impulso alla ripresa economica, salvaguardare i posti di lavoro e fornire la liquidità necessaria per le pmi europee.

La ripartizione del contratto di garanzia prevede per la Bulgaria fino a 185 milioni di euro, per la Slovacchia fino a 310 milioni, per la Slovenia fino a 80 milioni e per la Croazia fino a 325 milioni.

Il restante volume del portafoglio sarà allocato tra i quattro Paesi in base alla domanda osservata. Le società del gruppo Unicredit nei quattro Paesi, comprese banche e società di leasing, offriranno prestiti e altri prodotti finanziari alle pmi a condizioni più favorevoli, inclusi tassi di interesse ridotti, grace period più lunghi, requisiti di garanzia inferiori o scadenze più lunghe.

Roger Havenith, deputy chief executive del Fei, ha spiegato che "la crisi del Covid-19 è ancora con noi e le imprese di tutta Europa ne stanno subendo le conseguenze economiche.

La partnership del Fei con Unicredit fornirà i finanziamenti necessari alle piccole e medie imprese in quattro paesi". Gianfranco Bisagni, head of Central Europe, e Teodora Petkova, head of Eastern Europe di Unicredit, hanno sottolineato che "grazie a queste garanzie e alla nostra solida pipeline saremo in grado di aumentare il finanziamento complessivo fino a 1 miliardo di euro, potendo ulteriormente offrire ai nostri clienti condizioni favorevoli per gestire la loro liquidità, finanziare i loro investimenti futuri e portare avanti la ripresa dalla crisi legata al Covid-19”.