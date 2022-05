Unicredit: dona 2,3 milioni per contrasto a povertà alimentare

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Per contrastare la povertà alimentare in Italia UniCredit Foundation dona 2,3 milioni di euro di cui 500mila provenienti da Carta Etica. L’iniziativa consentirà a 53 associazioni impegnate sul territorio nazionale di continuare a distribuire generi alimentari a chi ne ha più bisogno: con questa nuova donazione, il totale destinato all’iniziativa nel biennio 2021/22 ammonta a 5,1 milioni di euro, pari a 3,8 milioni di pasti .

"La pandemia di Covid 19 ha avuto pesanti ripercussioni economiche e sociali in Italia, creando oltre 1 milione di nuovi poveri rispetto al periodo pre-pandemia. La povertà in Italia è salita ai massimi da 15 anni e la povertà alimentare – in particolare nel Sud – è diventata un problema critico. Nuova povertà si è aggiunta alla povertà cronica, comportando un incremento delle famiglie assistite. E mentre la guerra in Ucraina sta giustamente richiamando l'attenzione del mondo, UniCredit Foundation non dimentica che l'impatto della pandemia si fa ancora sentire e che le nostre comunità devono essere sostenute e sollevate dalla sofferenza", spiega una nota.

"In UniCredit crediamo che le banche abbiano una responsabilità nei confronti delle comunità in cui operano", sottolinea il ceo, Andrea Orcel. "Quando queste prosperano, prosperiamo anche noi e quando sono in difficoltà dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per sostenerle. Ed è proprio ciò che abbiamo fatto non appena è scoppiata la pandemia e che stiamo continuando a fare anche oggi. UniCredit Foundation svolge un ruolo fondamentale in questo senso, come dimostrano gli importanti fondi distribuiti e il significato che avranno per le persone, le famiglie e le comunità che versano in stato di difficoltà in tutta Italia".