Unicusano amplia l’offerta con nuovi corsi in Ingegneria, Sociologia e Scienze Motorie

Unicusano, leader nel settore della formazione universitaria telematica, presenta i nuovi corsi di laurea che si aggiungono alle facoltà tradizionali.

Con un metodo di studio flessibile e una didattica integrata in modalità e-learning e in presenza, l’università telematica Niccolò Cusano è una valida opzione in tempi da pandemia da Coronavirus.

Come dichiarato dal Magnifico Rettore Fabio Fortuna: “Le università italiane hanno reagito bene all’emergenza Covid. Dopo un iniziale periodo di difficoltà tutte le università hanno posto rimedio alla complessa situazione organizzando l’attività didattica online. È evidente che alcune strutture sono state facilitate dal fatto che già erano pronte in tal senso, mi riferisco in particolar modo alle università telematiche, ma anche le università che convenzionalmente svolgevano soltanto o in prevalenza attività in presenza sono riuscite poi in un tempo accettabile a organizzarsi e diminuire i disagi per gli studenti”.

Dunque, quasi nessuna università era pronta ad affrontare la DaD, la didattica a distanza che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi soprattutto perché ha interessato gli allievi di scuole primarie e secondarie. Tra corsi, esami e sedute di laurea, la didattica tradizionale negli atenei ha però dovuto cedere il passo alla modalità online, con non poche difficoltà.

Tuttavia, l’università Niccolò Cusano, leader nel settore della formazione universitaria in modalità telematica, grazie alla didattica “e learning” ha reso possibile una tranquilla prosecuzione dell’anno accademico.

Ma quale cambiamento ha portato questo 2020 nell’offerta formativa dell’Unicusano?

Se in generale le università hanno tentato di garantire un continuum della propria didattica a fronte di nuove esigenze imposte da eventi imprevedibili come il virus Covid-19, l’Ateneo telematico Niccolò Cusano, partendo dalle nuove esigenze di mercato nel mondo del lavoro, e ponendo attenzione alla richiesta delle future matricole, ha ampliato la propria offerta formativa attraverso percorsi di studi più mirati e performanti in grado di fornire allo studente delle conoscenze e competenze di alto livello con una preparazione ampia in ogni ambito del proprio settore di studi.

Le aree interessate riguardano le facoltà di Ingegneria, Sociologia e Scienze Motorie. Questi nuovi corsi di laurea fanno parte della sezione Percorsi Eccellenza e si aggiungono alle facoltà tradizionali, quali: Economica, Giuridica, Psicologica, Ingegneristica, Politologica, Scienze Politiche e Scienze della Formazione.

Come è ben percepibile dalla denominazione, si tratta di percorsi di studi qualificanti e multidisciplinari che si caratterizzano:

per una didattica ampia ed approfondita;

per l’importanza dell’apprendimento approfondito delle lingue;

per la costante presenza, fin dall’immatricolazione, di un tutor (mentore) che accompagnerà il corsista in tutte le fasi del suo studio fino al superamento dell’esame finale.

Le aree didattiche sono così ripartite e prevedono sia l’accesso a corsi laurea triennale telematica, sia a corsi di laurea magistrale sempre in modalità e-learning.

Area in Scienze Motorie

Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie;

Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello sport.

Area Sociologica – Comunicazione:

Corso di Laurea Triennale Comunicazione Digitale e Social Media;

Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale;

Corso di Laurea Triennale in Scienze Sociali;

Corso di Magistrale in Sociologia e ricerca sociale.