Unioncamere, impatto conflitto in Ucraina alto per 9 imprese su 10

Roma, 27 apr. -(Adnkronos) – Su quasi 9 imprese su 10 l’impatto del conflitto in Ucraina sarà alto, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime e semilavorati. Quasi una impresa su 2 ha problemi di approvvigionamento di materie prime e una su 5 di approvvigionamento di energia.

E' il dato reso noto nel corso dell'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio.

L’aumento dell’incertezza incide poi sulla natalità delle imprese: le ultime indicazioni sulle iscrizioni al Registro delle Camere di commercio mostrano che quando il clima di fiducia si riduce di un punto, la natalità delle imprese si contrae di mezzo punto.

Negli ultimi due anni (2020-2021) sono state create 81mila imprese in meno rispetto al livello pre-pandemia del 2019, di cui 26mila in meno giovanili e 32mila in meno femminili.