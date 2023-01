Unione nazionale Pro Loco, martedì Giornata Nazionale Dialetto e Lingue locali

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Letture, rappresentazioni teatrali e anche mostre: sono solo alcune delle attività promosse dalle Pro Loco in occasione della “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” che si celebra, come ogni anno, il 17 gennaio. In programma anche espos...

(Adnkronos) – Letture, rappresentazioni teatrali e anche mostre: sono solo alcune delle attività promosse dalle Pro Loco in occasione della “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali” che si celebra, come ogni anno, il 17 gennaio. In programma anche esposizioni di vignette, recital di poesie ed esibizioni in costumi tipici; numerose anche le attività promosse dalle istituzioni scolastiche. La “Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali” è espletata in piena armonia con le direttive dell’Unesco presso cui Unpli è accreditata dal 2012, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali; l’iniziativa è stata istituita nel 2013 proprio dall'Unione Nazionale delle Pro Loco con il fine sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali immateriali.

Il cartellone di eventi promosso dalle Pro Loco, con il coordinamento dell’Unpli e, in alcuni casi, con la collaborazione di associazioni, centri studio, Comuni, istituzioni scolastiche, è in costante aggiornamento ed è disponibile nel portale . “La Giornata Nazionale del Dialetto e delle lingue locali rientra nella più ampia azione avviata dall’Unpli per la tutela e salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Ogni singola espressione in dialetto è veicolo delle conoscenze e delle tradizioni dei nostri territori.

Dialetti e lingue locali sono pertanto indispensabili alla trasmissione di tali patrimoni culturali fra le generazioni” afferma il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina.

È possibile partecipare alla “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” anche solo scrivendo un post su social network (Facebook, Twitter e Instagram) inserendo gli hashtag, #giornatadeldialetto e #dilloindialetto. In questa edizione oltre alla realizzazione di un evento e alla pubblicazione sui social di frasi in dialetto o lingua locale, è possibile inviare un messaggio pronunciando in dialetto la seguente frase: “Salviamo il nostro dialetto! Aiutaci anche tu! Un saluto da (Comune) (Regione)".

I contributi potranno essere spediti via WhatsApp (al numero +39 3515495460) oppure via e-mail (giornatadeldialetto@unpli.info) e i migliori verranno pubblicati sulle nostre pagine social.