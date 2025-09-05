Unione strategica tra Pechino, Pyongyang e Mosca

Questa settimana, un messaggio di unità diplomatica ha dominato la scena internazionale. I leader di Cina, Corea del Nord e Russia hanno riaffermato la loro alleanza in un contesto di crescente tensione globale. In un incontro che segna una svolta nelle relazioni internazionali, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha espresso il suo supporto al presidente cinese Xi Jinping, sottolineando l’importanza della cooperazione tra i due paesi.

Un incontro storico tra Xi e Kim

Il summit tra Xi Jinping e Kim Jong Un si è tenuto giovedì, un giorno dopo la partecipazione di entrambi i leader a una parata militare a Pechino, che celebrava l’80º anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Durante il loro incontro, Kim ha dichiarato che la Corea del Nord sosterrà la Cina nel proteggere i suoi interessi di sovranità e sviluppo. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, KCNA, Kim ha affermato: “Indipendentemente da come cambia la situazione internazionale, il sentimento di amicizia non cambierà” tra Pyongyang e Pechino.

Xi ha risposto sottolineando che Cina e Corea del Nord sono “buoni vicini, buoni amici e buoni compagni” che condividono un destino comune. Ha inoltre espresso la sua volontà di “difendere, consolidare e sviluppare” le relazioni tra i due paesi.

Le reazioni internazionali e le implicazioni

La parata militare di mercoledì ha visto la partecipazione di circa 26 leader mondiali, principalmente non occidentali, e ha rappresentato una manifestazione di potere da parte della Cina. Xi ha colto l’occasione per celebrare i successi storici del paese contro l’aggressione giapponese, mentre Putin e Kim hanno discusso di piani di cooperazione a lungo termine. La risposta degli Stati Uniti a questi sviluppi è stata tempestiva, con il presidente Donald Trump che ha criticato l’incontro su un social media, suggerendo che i leader stessero congiurando contro gli interessi americani.

Inoltre, Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni a Kim per il giorno della fondazione della Corea del Nord, enfatizzando il supporto di Pyongyang alla campagna militare russa in Ucraina. “Il coinvolgimento della vostra forza combattente è un simbolo di amicizia e mutua assistenza tra Russia e Corea del Nord”, ha scritto Putin, evidenziando le relazioni sempre più strette tra i due paesi.

Il contesto della cooperazione militare

Questa crescente alleanza tra Corea del Nord e Russia ha attirato l’attenzione internazionale, soprattutto in relazione al conflitto in Ucraina. La Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati a combattere nella regione di Kursk, recentemente occupata dalla Russia, e ha fornito munizioni e missili per sostenere gli sforzi di Mosca. La cooperazione militare tra i due paesi sembra essere un elemento chiave della loro strategia comune nel contesto geopolitico attuale.

In conclusione, l’incontro tra Kim e Xi e il successivo supporto russo alla Corea del Nord indicano un rafforzamento delle relazioni tra queste nazioni, che potrebbero avere ripercussioni significative sulla stabilità regionale e globale. La dinamica di questa alleanza potrebbe evolvere ulteriormente, specialmente alla luce delle tensioni con gli Stati Uniti e i suoi alleati.