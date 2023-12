"Uniti contro l'Alzheimer", il convegno a Napoli

Napoli, 18 dic. (askanews) – Dopo il convegno alla Camera dei Deputati lo scorso 13 Luglio, l’Intergruppo Parlamentare presieduto dall’On.Annarita Patriarca e dalla Sen. Beatrice Lorenzin ha promosso un appello alla Comunità Italiana con un Convegno multidisciplinare a Napoli di due giorni “Uniti contro l’Alzheimer” per sostenere la lotta contro questa terribile malattia. L’incontro ha visto la partecipazione dei più importanti interlocutori politici, scientifici, tecnici e delle associazioni di volontariato che da anni solo al fianco dei malati per siglare il “Manifesto” di impegno comune con il tentativo di portare soluzioni concrete nell’ambito della legislatura. Abbiamo parlato con Alessandro Padovani, Presidente SIN:

“Siamo qui per celebrare l’impegno della politica nel combattere la malattia di Alzheimer e delle malattie neurodegenerative. La proroga del fondo nazionale permetterà a questo Paese di avere dei protocolli standardizzati in tutte le regioni e un nuovo percorso di presa in carico dei malati è ciò che ci interessa di più. Vorremmo avere dei farmaci per risolvere una volta per tutte le malattie, non possiamo dire che ci siamo, la strada è lunga ma siamo a lavoro”.

Dall’urgenza di un aggiornamento dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali in tutte le regioni del Paese, alla necessità di potenziare la dotazione diagnostica, le infrastrutture dei centri e l’incremento del personale sul territorio per garantire diagnosi e trattamenti precoci. Ne abbiamo parlato con Patrizia Spadin, Presidente AIMA:

“È necessario che pensando ad un sistema ed una rete di cura per i malati di Alzheimer vengano allacciate a questo piano di servizi tutte le strutture del PNRR che si faccia, quest’ultimo, carico anche dei malati di questo genere e dei nuovi pazienti”.

In Italia ad oggi si stimano circa 1.200.000 casi di demenza, di cui circa 700.000 malati di Alzheimer. Le proiezioni future riferiscono dati allarmanti, che non possono lasciare indifferenti. Ce lo ha raccontato l’On. Annarita Patriarca, Presidente Intergruppo per le Neuroscienze e l’Alzheimer, Camera dei Deputati:

“La politica non può restare indietro rispetto ad una scienza che va avanti, dobbiamo adeguare il SSN recuperando su un criterio, la vera sfida per noi è l’omogeneità territoriale. Dobbiamo permettere a tutti i pazienti di poter accedere a medesime cure di qualità, agli stessi livelli di prevenzione. Questa è la sfida che la politica deve raccogliere”:

Sfide difficili, che toccano il cuore e che devono essere affrontate con la collaborazione di tutti perché i malati di Alzheimer e le loro famiglie non possono più aspettare.