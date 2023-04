"Uniti per le Marche": Bper dona 205mila euro per comuni e associazioni

Senigallia, 28 apr. (askanews) – “Uniti per le Marche”: Saranno destinati a Comuni, scuole, associazioni i 205 mila euro donati da Bper Banca, proventi della raccolta fondi tra clienti e dipendenti lanciata all’indomani dell’alluvione dello scorso settembre sul territorio marchigiano. In particolare ai Comuni di Senigallia e Cantiano, agli istituti Belardi, Fagnani, Marchetti e Giacomelli di Senigallia, all’istituto Michelini Tocci di Cagli, alla Croce Rossa di Senigallia, alla Croce Verde di Ostra, alla Caritas di Senigallia, e all’Anpas Marche.

Giuseppe Marco Litta, Responsabile direzione territoriale Centro-Est di Bper Banca:

“Una raccolta fondi che parte immediatamente dopo la tragedia dell’alluvione del mese di settembre, una raccolta fondi che Bper Banca ha voluto fortissimamente per il territorio delle Marche, e che ha coinvolto dipendenti e clienti della banca, nell’intento di poter sostenere con tutte le proprie forze, soprattutto di natura finanziaria, sostenere diaciamo e dare una mano peer attenuare le devastazioni, aiutare il territorio a 360 gradi. Oltre alla raccolta fondi voglio ricordare anche i finanziamenti agevolati che sono stati messi a disposizione nell’immediato post alluvione per imprese e per famiglie.

Un’iniziativa di solidarietà che ha colpito molto, anche per la sua tempestività.

Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia: “E’ un momento estremanente importante, intanto appunto come avete detto per la grande tempestività con cui arriva, ma anche e soprattutto per il significato, quando si subiscono eventi come questo l’importante è non sentirsi soli e effettivamente oggi la banca ci ha dimostrato come non siamo rimasti soli e quindi anche e soprattutto per la popolazione un aiuto estremamente importante quello che abbiamo ricevuto oggi”.

Alessandro Piccini, sindaco di Cantiano: “E’ stato un intervento provvidenziale, di quelli che ci hanno dato quella forza, e quell’entusiasmo per poter comunque ripensare a una ripartenza del paese. Bper è stata una delle prime attività che sono ripartite, non solo sono ripartite, ma sono ripartite potenziate rispetto a prima, ristrutturate, riqualificate e è stato un segnale, ecco, di fiducia per le tante attività di impresa che sono state coinvolte, purtroppo da quell’evento alluvionale che in due ore ha cancellato i risparmi di una vita”.