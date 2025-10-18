Uniti per Ranucci: La Reazione del Giornalismo agli Attacchi Recenti

Un pomeriggio di forte emozione ha caratterizzato la sede della Rai in via Teulada, dove Sigfrido Ranucci, noto giornalista, ha ricevuto il caloroso supporto di colleghi e amici. La giornata era iniziata in modo drammatico, con un’esplosione di un ordigno davanti alla sua abitazione, un evento che ha scosso non solo lui, ma l’intera comunità giornalistica italiana.

La reazione immediata del giornalismo

La risposta alla minaccia subita da Ranucci è stata rapida e compatta. Durante un’assemblea urgente del Comitato di redazione (Cdr) di Approfondimento, i giornalisti della Rai hanno votato all’unanimità per dichiarare uno stato di agitazione. Questo gesto ha rappresentato un chiaro segnale di unità contro le continue pressioni politiche e le minacce subite dai professionisti dell’informazione.

Richieste di garanzie per la libertà di stampa

Nell’assemblea, si è discusso della necessità di proteggere il lavoro di inchiesta, sempre più sotto attacco. I partecipanti hanno espresso preoccupazione per la delegittimazione dei giornalisti della Rai e per gli attacchi sistematici che minano il loro operato. Ranucci non è stato il solo a subire pressioni, ma anche i giornalisti di rete, privi di una testata regolare, hanno subito le conseguenze di un clima ostile.

La manifestazione di solidarietà

Nel pomeriggio, una folla si è radunata davanti alla sede Rai per esprimere solidarietà a Ranucci. Un evento organizzato da Fnsi, Usigrai e Stampa Romana ha attratto volti noti del panorama politico e televisivo. Tra i presenti, c’erano anche rappresentanti di organizzazioni studentesche e sindacati, tutti uniti nel sostenere un messaggio chiaro: la libertà di stampa deve essere preservata.

Le voci della politica

Politici di diverse estrazioni hanno partecipato alla manifestazione, esprimendo il loro sostegno. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha sollecitato gli esponenti politici a fare di più: “Le manifestazioni di solidarietà non devono essere solo un evento mediatico,” ha affermato. Anche Alessandra Costante, segretaria della Fnsi, ha sottolineato la necessità di riformare le leggi sulle querele-bavaglio, chiedendo azioni concrete da parte dei governi, indipendentemente dal colore politico.

La richiesta di maggiore sicurezza per i giornalisti

La mobilitazione ha messo in luce anche la necessità di approvare leggi più severe contro le minacce ai giornalisti. Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione, ha evidenziato l’importanza di introdurre aggravanti per i reati contro l’informazione. In questo contesto, si è chiesto il ritiro delle querele contro Ranucci e la sua trasmissione, Report.

Un invito all’azione

Nicola Zingaretti, leader del Pd, ha dichiarato che un gesto di questo tipo sarebbe un segnale forte e positivo da parte della politica, mentre Giuseppe Conte, leader del M5S, ha invitato alla manifestazione successiva per rivendicare i diritti dei giornalisti e la libertà di stampa. Le parole di Elisabetta Piccolotti, di Avs, hanno sottolineato l’urgenza di trovare i responsabili dell’attentato e di garantire un clima di sicurezza per chi svolge questo fondamentale lavoro.