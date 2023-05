Università: accordo Cattolica-Kilometro Rosso per collaborare in ricerca, didattica e formazione

Università: accordo Cattolica-Kilometro Rosso per collaborare in ricer...

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – È stata siglata oggi una convenzione quadro tra Università Cattolica del Sacro Cuore e Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell’innovazione. L’accordo, firmato nel centro delle professioni del Kilometro Rosso, consentirà alle due realtà di collaborare nei campi della didattica, della formazione e della ricerca spaziando tra tecnologia, scienze umanistiche e medicina. Cattolica e Kilometro Rosso metteranno a disposizione reciproca laboratori, strutture e il proprio personale specializzato. La convenzione consentirà ai due enti di realizzare ricerche e progetti sperimentali.

Il campus di Kilometro Rosso potrà ospitare studenti, laureandi e dottorandi dell’Ateneo per periodi di attività di ricerca e di formazione riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato, mentre l’Università Cattolica metterà a disposizione dei ricercatori di Kilometro Rosso i propri laboratori presenti nei suoi cinque campus di Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma.

L’accordo è stato siglato dal rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e dall’Ingegnere Alberto Bombassei, presidente di Kilometro Rosso e presidente emerito Brembo.

Per l’ateneo erano presenti anche il pro-rettore vicario Pier Sandro Cocconcelli, il direttore generale Paolo Nusiner, la professoressa ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione Antonella Marchetti e il ricercatore e co-direttore dell’Unità di Ricerca sulla Psicologia robotica nel ciclo di vita Federico Manzi. Per Kilometro Rosso erano presenti Roberto Vavassori, chief institutional relations officer Brembo e membro del Consiglio di amministrazione di Kilometro Rosso, Salvatore Majorana, direttore di Kilometro Rosso, e Roberto Marelli, direttore sviluppo di Kilometro Rosso.

"La firma di questa convenzione per l’Università Cattolica è una occasione molto importante perché in questo luogo ci sono aziende e opportunità di trasferimento tecnologico -ha dichiarato il rettore Anelli-. Fare ricerca oggi significa soprattutto cercare risposte a problemi specifici e questi aspetti li conosce meglio chi sta sul campo. La nostra collaborazione può essere utile per aiutare a capire dove stiamo portando la tecnologia, come essa inciderà sul lavoro e i nostri modi di vivere. Penso che per le nostre facoltà questa sia un’occasione eccezionale per trovare una applicazione concreta per i propri studi".

"Spesso mi chiedono come Brembo abbia fatto ad affermarsi a livello globale -ha aggiunto il presidente Bombassei-. La mia risposta è sempre la stessa: perché abbiamo sempre creduto nella ricerca e sviluppo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in territori dove l’impresa è molto presente ma a volte mancano cultura e mezzi. Kilometro Rosso nasce proprio per questo: prendere per mano pmi e ragazzi che hanno idee per aiutarli a svilupparle. La presenza di Università Cattolica rafforza lo scopo per cui questa attività nacque dieci anni fa".