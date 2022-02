Università: alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione (2)

(Adnkronos) – Investire in formazione e istruzione universitaria, secondo i promotori dell'iniziativa, è sempre importante, tanto più in questo periodo storico in cui anche gli studenti degli atenei negli ultimi due anni, a causa della pandemia di Covid-19, hanno vissuto meno il campus, rinunciando in parte a quella socialità che è fondante della vita accademica e adattandosi alle lezioni in remoto quando non è stato possibile, per gli aumenti del contagio, garantire la didattica in presenza.

Ecco perché, per il quotidiano, erogare oggi delle borse di studio ha un valore ancora più rilevante, soprattutto per un neonato giornale la cui missione principale è anche quella di favorire lo scambio culturale tra le generazioni, favorendo l’educazione, la contaminazione di mondi diversi e la formazione di giovani talenti.

“Trovo particolarmente lungimirante -dice il rettore della Iulm, il professor Gianni Canova- e innovativa la scelta di un nuovo quotidiano cartaceo di finanziare con una cospicua donazione alcuni studenti magistrali capaci e meritevoli, a prescindere dal reddito familiare.

È una scelta che va nella direzione di premiare il merito e di valorizzare l'impegno individuale, nella convinzione che è anche su questi due pilastri che non può non fondarsi la formazione e la selezione della futura classe dirigente di questo paese”.

Secondo il direttore responsabile de La Ragione, Fulvio Giuliani il quotidiano è nato per offrire al Paese una voce libera e autenticamente indipendente. "Missione parallela -spiega Giuliani- è offrire una piattaforma culturale, con la quale favorire la migliore formazione delle nuove generazioni, attraverso l’educazione al confronto, all’approfondimento e allo studio.

In quest’ottica, non potevamo sperare in nulla di meglio dell’accordo che oggi annunciamo con l’Università Iulm. Le borse saranno assegnate esclusivamente in base al merito dei candidati. La Ragione e Iulm, infatti, credono fermamente nel ruolo di «ascensore sociale» da riservare all’Università. Con Iulm abbiamo trovato un’assoluta sintonia nei contenuti e negli obiettivi di indirizzo dati dal rettore, professor Gianni Canova. Gli studenti saranno invitati a concorrere, oltre che all’assegnazione delle borse di studio, alla vita del quotidiano.

Un’occasione per far approfondire il ruolo di un giornalismo libero e consapevole”.