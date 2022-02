Università: alla Iulm 5 nuove borse di studio di merito assegnate dal quotidiano La Ragione

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – L’Università Iulm e il nuovo quotidiano La Ragione – le Ali alla libertà annunciano oggi l’accordo per l’assegnazione di 5 borse di studio di merito nel corso dell’anno accademico 2021/2022 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in: Arte, valorizzazione e mercato; Intelligenza artificiale, impresa e società; Marketing, consumi e comunicazione; Traduzione specialistica e interpretariato di conferenza; Televisione, cinema e new media.

L’impegno economico a carico de La Ragione è di 40 mila euro annui, con l’intento di coprire le spese universitarie di 5 studenti particolarmente meritevoli e appassionati di giornalismo. Tra gli studenti, iscritti al primo anno dei corsi di Laurea magistrale sopra elencati, ne saranno selezionati dieci da ciascun corso, che abbiano superato tutti gli esami del semestre conseguendo la migliore media dei voti e che si cimenteranno nella stesura di un articolo su un tema scelto dal nuovo quotidiano milanese.

I tre scritti migliori per ogni corso di Laurea magistrale saranno pubblicati sull’edizione web e/o cartacea del giornale La Ragione. Poi, la commissione composta da membri dell’Università Iulm e de La Ragione sceglierà, dalle cinque terne, gli studenti che riceveranno le borse di studio da 8 mila euro ciascuna.