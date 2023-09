Università: Barelli, '17 mln per borse di studio grande successo Bernini'

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Al di là del libero diritto di manifestare e di alcune criticità ereditate dal passato, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sta portando avanti un grande lavoro per garantire a tutti che il diritto allo studio sia pieno di contenuti. All’interno del decreto Energia, sono stati stanziati più di 17 milioni per le borse di studio destinate agli studenti idonei non beneficiari. Questo provvedimento raggiunge una platea di cinquemila studenti che potranno usufruire delle borse di studio, che aspettano da tempo. Un grande successo del ministro Bernini che ha dimostrato con chiarezza che per questo governo il diritto allo studio è una priorità. Siamo proattivi e positivi, la protesta fine a se stessa non porta alcun beneficio.” Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.