Università: Bernini a Schlein, 'sugli studentati i comuni Dem non ci aiutano, si informi'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Vorrei dare ad Elly Schlein un affettuoso suggerimento. Quello di documentarsi prima di parlare. È un metodo consolidato per chi tiene alla serietà. Se si documentasse, scoprirebbe che sull’housing i sindaci del Pd non stanno partecipando al bando Pnrr". Così la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini con un post su X. "Noi – prosegue Bernini – abbiamo fatto il nostro dovere: i soldi ci sono e i vincoli burocratici sono stati allentati".

"Peccato che i Comuni non stiamo presentando domande. Né da Roma, né da Milano, né da Torino, né da Napoli, né da Bologna. E non per ragioni ideologiche. Semplicemente perché ritengono più conveniente realizzare posti letto per altri usi. Questa è la verità. Se la segretaria del Pd – conclude Bernini – avesse a cuore l’interesse del Paese e degli studenti sarebbe qui con noi a lanciare un appello ai sindaci per rispondere ai bandi. Raggiungere l’obiettivo non è un successo di una parte ma dell'Italia, che investe sugli studenti e dunque sul suo futuro. Obiettivo cui tutti dovrebbero concorrere. Anche, cara Schlein, con un po’ di onestà intellettuale".